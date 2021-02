¡No solo Inapam! Adultos mayores podrán acreditar edad con su INE

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para que las personas adultas mayores puedan acreditar su edad mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor, y así gozar de los beneficios de esta ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables.

El dictamen que adiciona un artículo 28 Bis a la citada ley, fue aprobado por unanimidad de 453 votos.

También derogaba la fracción XIX de ese artículo, que faculta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a “expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables”.

Sin embargo, con 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprobada la reserva de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena), quien planteó modificar dicha fracción del dictamen para que el INAPAM continúe con la expedición de credenciales de afiliación a las personas adultas mayores.

El dictamen refiere que la mayor parte de las personas adultas mayores padecen de alguna discapacidad motriz o limitaciones, lo que les dificulta seriamente o les evita acudir a realizar los trámites engorrosos, tardados e indignantes, para que les otorguen la credencial del INAPAM.

Subraya que no están en condiciones óptimas y adecuadas para llevar a cabo dichas gestiones burocráticas. Indica que es muy práctico, efectivo y mejor, que se identifiquen con la credencial del Instituto Nacional Electoral, un documento que la inmensa mayoría de ellos ya tienen.

Cuidar a los adultos mayores, el espíritu de esta reforma

Al fundamentar el dictamen, a través de la plataforma digital, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que hoy más que nunca se deben ver opciones para cuidar a los adultos mayores y ese es el espíritu de la reforma.

Subrayó que con dicha reforma se dará la posibilidad de acreditar la condición de adulto mayor a través de múltiples identificaciones personales, no únicamente con la del INAPAM.

Esto significa, precisó, que la o el adulto mayor que no tiene esta credencial o que hoy no la puede tramitar por no exponerse a un contagio, ahora podrá acceder a los beneficios, descuentos y subsidios a los que tiene derecho a través de su credencial de elector o alguna identificación de pensionado o jubilado.

La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena), impulsora de la reforma, indicó que el INAPAM, como organismo rector de la política pública nacional para el bienestar de las personas adultas mayores, les ofrece una serie beneficios como usuarios o consumidoras de algún bien o servicio.

Para hacer efectivo dicho beneficio o descuento se debe presentar la credencial expedida por el Instituto; sin embargo, no todas las personas adultas mayores cuentan con la credencial del INAPAM, por lo que se ve restringido su derecho a gozar de estas prerrogativas establecidas en la ley.

El dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.