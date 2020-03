No se restringirán viajes internacionales, ni se cerrarán fronteras por coronavirus: López Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no se pretende restringir los viajes internacionales a México por coronavirus o Covid-19.



No se pretende restringir los viajes internacionales a México, no cerrar fronteras, ni los puertos marítimos, medidas que no tienen fundamento científico y alteran el comercio internacional", dijo el funcionario.