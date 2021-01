"No se puede vencer a quienes no nos rendimos": AMLO reaparece en redes y agradece por el cariño

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales y agradeció los mensajes de buenos deseos de recuperación luego de haber dado positivo a Covid-19.

"Vamos a salir adelante. Como decía el beisbolista Babe Ruth "no se puede vencer a quien no sabe rendirse...No se puede vencer a quienes no nos rendimos, tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa, además tenemos una misión por delante, tenemos que transformar al país y terminar con la corrupción, esa es la peor de las pandemias, es peor que la malaria", comentó el mandatario.

López Obrador agregó que en el mes de febrero se contarán con dosis de vacunas de AstraZeneca, de SputnikV (en dos semanas), del adelanto de envío de Pfizer (habló con el CEO) y del mecanismo Covax de la ONU.

Tras la aparición del presidente a través de redes sociales, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud reiteró que la salud de AMLO se encuentra estable.

En el video, el presidente dijo estar pendiente de las acciones contra la pandemia.