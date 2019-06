No se descarta permitir el uso de drogas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó analizar el “liberar” o “permitir” el uso de ciertas drogas en México como parte de la estrategia en contra de la inseguridad.

No se descarta también el analizar sobre estas propuestas como la del ex Presidente (Ernesto) Zedillo y de otros mexicanos y extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso de ciertas drogas. Todo esto es un parte de un plan, pero vamos por etapas, o sea, no es un gobierno de ocurrencias”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.