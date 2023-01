No se debe minimizar ataque a avión comercial: ASPA

SINALOA, México.-El ataque a un avión de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Culiacán tiene tintes terroristas y es inédito en la aviación del País e incluso de otros países con más violencia que México, dijo José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en entrevista con Grupo Healy.

“Lo que ya se atrevió el crimen organizado abiertamente, personal del crimen organizado con unas armas de alto calibre disparándole a aviones… estamos hablando de una situación nunca vista en el País. Haber tenido un ataque ya contra una aeronave civil, ya no contra los militares, no contra los que de manera constitucional forman parte de los sistemas de seguridad, (si no) contra la población, ya es otra cosa, es peligrosísimo. Yo lo veo con una precupación”, dijo.

El secretario de la ASPA agregó que “evidentemente lo que sucedió tiene tintes mucho más peligrosos que únicamente las acciones comunes del crimen organizado”, consideró.

“¿Tiene tintes terroristas?”, se le preguntó.

“Completamente”, contestó.

PREOCUPACIÓN

Gual Ángeles precisó que el impacto que recibió el avión de Aeroméxico provino de la periferia aledaña al aeropuerto.

“Específicamente el tema como se vivió en el Aeropuerto Internacional de Culiacán no se ha dado en otros aeropuertos; los bloqueos, los enfrentamientos del crimen organizado, es alrededor de los aeropuertos tanto de Mazatlán como Los Mochis, tenemos reportes de allá de su tierra en Ciudad Obregón, es en los alrededores del aeropuerto… estamos expectantes de que no vaya a suceder en otras ciudades en las cercanías de los aeropuertos nacionales”, reveló.

Además de los aeropuertos del Noroeste del País, ayer también hubo reportes de bloqueos en el de Cancún, Quintana Roo, dijo, y añadió que lo que sucedió ayer en Culiacán con el avión de Aeroméxico no se debe minimizar.