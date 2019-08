No se debe de intimar a autoridades: AMLO tras supuesto mensaje de “El Mencho”

CIUDAD DE MPEXICO.-Luego de difundirse un video supuestamente de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que se toma con precaución la aparición de mantas y videos ligados al crimen organizado.

“Nosotros estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar; no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad. Por eso, vemos con precaución, de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas, nosotros lo que sostenemos es que debe haber respeto a las autoridades, no apostar con intimidar a las autoridades, mucho menos agredir a las autoridades y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, que se viole la Constitución…”, expresó el presidente.

Cabe recordar que el día de ayer presuntamente “El Mencho” acusó abiertamente a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de querer quitarle la plaza del narcotráfico al CJNG para dársela al sobrino del extinto Ignacio Coronel, Martín Coronel alias ‘El Águila’.

Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana para entregarlos a Martín Coronel “El Águila” y a Esteban Rodríguez “El Güerito”, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel, y es por esto la relación con su sobrino “El Águila” y “El Güerito”, amigo íntimo de “El Águila” Coronel”, señaló.

Ante estas acusaciones, Alfaro dijo que es un “montaje armado”, y presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Para el gobierno estatal el combate a la violencia es un asunto de la mayor serenidad. Por eso, desde el inicio de esta administración dejamos claro que este gobierno no dialoga, ni dialogará con delincuentes”, subrayó.

En el último párrafo se indica que las acusaciones no merecen más que una sola respuesta: “El gobierno del estado de Jalisco seguirá haciendo su trabajo y presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República”. Sin embargo, no precisó contra quién sería la querella ni por qué delito.