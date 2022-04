“No salgas, hay mucha inseguridad”: El consejo que la mamá de Debanhi le dio la noche de su desaparición

NUEVO LEÓN, México.-El caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue vista por última vez el pasado viernes 8 de abril, sigue conmocionando al País y continúan saliendo rastros de aquella noche en que la joven ya no regresó a casa.

En una entrevista con Foro TV realizada el lunes 18 de abril, Mario Escobar, padre de Debanhi, reveló algunos detalles de cómo fue la última conversación que él y su esposa tuvieron con su hija antes de que la recogieran sus amigas.

Mi esposa le comentaba ‘no salgas, pues hay mucha inseguridad’. Pero ellas como adolescentes no miden los peligros. Por ser mayores de edad, pues a lo mejor piensan que no iban a tener ninguna complicación", mencionó.

Catean empresa de transportes para buscar a Debanhi Escobar

El padre de familia señaló que continúan con las jornadas de búsqueda, mientras que la Fiscalía de Nuevo León se centra en investigar a la empresa de transportes a la que Debanhi se aproximó el día de su desaparición.

"No se ha cerrado ninguna línea de investigación, seguiremos con las jornadas de búsqueda, no descartaremos nada, pero invitamos a que no difundan información falsa", agregó.

Cabe recordar que los padres de Debanhi aseguraron a medios de comunicación que autoridades estatales cuentan con nuevas imágenes en donde se observa a la joven aproximarse a un negocio cercano de transportes de carga.

Asimismo, se han entregado volantes donde se ofrece una recompensa por 100 mil pesos a quien proporcione información que lleve a dar con el paradero de Debanhi.