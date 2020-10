No reconozco resultados de encuestas del INE, no es legal: Muñoz Ledo tras triunfo de Delgado en Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de conocerse los resultados a la presidencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo dijo que no reconoce los resultados de las encuestas que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para EL Universal informó que la siguiente acción que tomará es apelar a un Congreso Nacional interno como partido, mismo que, afirmó ya está en marcha, porque ya se comunicó con Bertha Luján, presidenta del Consejo y con la secretaria electa Citlalli Hernández, mismas que lo apoyan.

Señaló:

Yo no reconozco el resultado de estas llamadas encuestas porque no es obligatorio para el partido, porque no es constitucional, no es legal, eso es una falsedad, estos resultados, no significa el triunfo de ningún candidato y nos vamos a un recurso legal que es un Congreso del partido".