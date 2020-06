"No quieren que tengamos derechos": sobreviviente al ataque contra etnia en Oaxaca

SAN MATEO DEL MAR, Oaxaca.- Familiares y amigos de las 15 víctimas de la matanza en el pueblo indígena de San Mateo del Mar, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, exigieron este martes justicia por el crimen sucedido el pasado domingo.

Uno a uno, los familiares fueron ingresando a la funeraria en el municipio de Salina Cruz para conocer la forma en que los cuerpos son arreglados para su traslado a Huanzantlán, a 17 kilómetros, donde pretenden sepultarlos.

Sin embargo, los allegados han recibido presuntas amenazas de que el grupo armado que provocó la matanza no les permitirá enterrar los cuerpos.

María del Rosario Guerra Salazar sobrevivió al ataque al lograr escapar del grupo armado que torturó, mutiló y asesinó a 15 personas en su pueblo.

Según ellos, antes no tenían derechos las mujeres y quieren aplicar las leyes de antes. Ellos no están de acuerdo de que las mujeres tengamos nuestros derechos. Pero yo digo que no es justo", explicó Guerra a Efe.