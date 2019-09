No queremos confrontaciones con EU: Andrés Manuel

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal no quiere una confrontación con Estados Unidos y “no vamos a caer en baladronadas”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la declaración de su homólogo Donald Trump de que está “usando a México” para contener su frontera Sur de los migrantes.

“Lo que diga mi dedito”, contestó a pregunta expresa durante la conferencia de prensa matutina.

No tengo ningún problema de conciencia, que no se preocupen, nosotros sin baladronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro País, y no tenemos nada de que avergonzarnos. Se defiende la soberanía de México”, expresó.