"No puedo fallar", dice AMLO sobre respuestas de asistentes al Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La respuesta de los asistentes al Zócalo capitalino el 15 de septiembre le recordaron que “no puede fallar”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No puedo fallar, no debo fallar y no olvidar de dónde venimos y por lo que luchamos”, contestó.

Durante la conferencia de prensa matutina se le preguntó al Presidente sobre sus sentimientos acerca de la reacción de la población que lo acompañó en el Zócalo para conmemorar el “Grito de la Independencia”.

Fue la primera vez, le dijeron, desde hace varios años en los que no hubo rechiflas y por lo contrario se dio un apoyo con la frase “no estás solo”.

“A no fallar. Lo que me dijo un joven el día que tomé posesión, iba en una bicicleta y le pedaleó y se me acercó: ‘No tienes derecho a fallar’, me fui con eso y lo mencioné en el Congreso. Ese es el compromiso que tengo”, precisó.

López Obrador agregó que el “poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

“La gente es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario, le profeso un profundo amor a nuestro pueblo. No es cierto los que sostiene algunos que el pueblo es malagradecido, en mis momentos más difíciles siempre he contado con el apoyo de la gente”, dijo.

El mandatario se refirió a la actitud “muy digna” que tomaron algunos de sus adversarios, quienes replantearon el momento de la reconciliación.

“Les tomo la palabra, necesitamos la unidad. Si tenemos el propósito de que progrese el País con justicia, que haya crecimiento con bienestar”, dijo.