"No por provocar se crece en las encuestas", dice Claudia Sheinbaum ante el reto de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el desafío de Xóchitl Gálvez para debatir el miércoles o jueves, Claudia Sheinbaum afirmó: "no por mucho provocar se crece en las encuestas".

No por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crece en las encuestas", expresó brevemente la precandidata morenista en una entrevista posterior a un evento en Durango.

Los debates presidenciales, organizados por el INE, tienen fechas programadas para el 7 y 28 de abril, así como el 19 de mayo, sin embargo, Gálvez retó a Sheinbaum a debatir esta semana.

Esas fueron las únicas palabras de Sheinbaum, pero Tatiana Clouthier y Gerardo Fernández Noroña se encargaron de contestar a Xóchitl Gálvez.

Nadie confirmó si se presentará a la invitación que hizo la aspirante presidencial de la oposición para un debate el miércoles o jueves.

Ambos reprobaron que Gálvez cuestione a Sheinbaum sobre si le darán permiso de debatir, al advertir que es un ataque entre mujeres.

Clouthier, coordinadora de voceros de la abanderada de Morena, le dijo a la panista que se quiere poner al tu por tu con Sheinbaum, pero no son iguales.

No dejas de sorprender Xóchitl, ahora después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado, y te quieres subir al primer grado poniéndote al tu por tu con Claudia. No son iguales, la neta que no", mencionó en una respuesta al mensaje de Gálvez.

"La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer, es a ti", lanzó Clouthier.

Mientras tanto, en el mitin que realizó Sheinbaum en la plaza de Armas en la capital de Durango, el diputado Gerardo Fernández Noroña también respondió a Gálvez y la acusó de hacer expresiones misóginas.

Aseguró que la ex jefa de Gobierno es más que la senadora con licencia.

Le comentó que "al primer round ya no va a querer seguir en debates".

La candidata del frente guango de derecha anda retando a debate a una gigante como Claudia Sheinbaum Pardo. No le llega ni a los talones, desde aquí le digo, Xóchitl no va a haber teleprompter, no vas a tener chicharito, ¿cómo le vas a hacer? Son tres rounds, tres caídas, después del primer debate ya no va a querer ir al segundo", dijo Noroña.