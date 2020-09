No por la prisa vamos a crear otras falsedades: AMLO sobre investigación de caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis años de la denominada 'desaparición forzada' de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje con resultados de la investigación, donde asegura que las condiciones para encontrar a "los muchachos" son inmejorables y espera tener resultados lo más pronto posible.

La conclusión de esta averiguación, que se ha prolongado seis años, "debe ser conocida y del acuerdo de todos para evitar crear una nueva falsedad", explicó el Mandatario en un mensaje que ofrece al lado de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, los padres de los jóvenes desaparecidos y, de manera virtual, el Fiscal General de la República.

"Hay condiciones inmejorables para saber el paradero de los muchachos y nos vamos a sentir todos muy satisfechos. Cuando ya no tengamos ninguna duda. Como dijo uno de los asesores, no por la prisa, no vamos a crear otra falsesas, otra llamada 'verdad histórica'. Tenemos que estar de acuerdo todos en que así fueron los hechos." destacó el Presidente.

López Obrador aseguró que los resultados de la investigación tienen que ser "un acuerdo de todos", para que "no quede ninguna duda". Habló de evitar una simulación que pudiera ser utilizada como una "propaganda política".

FGR

El jefe del Ejecutivo aseguró que el Fiscal General de la República ha mostrado 'voluntad' y le reconoce la puntuallidad para señalar de manera directa a los responsables.

"Nada de medias tintas", aseveró.