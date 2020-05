"No poder ver a mi mamá en esta fecha me pone triste", connacional en EU

MIAMI, Florida.- Este año no hubo abrazos y mucho menos besos. En la mayoría de los casos, las felicitaciones vinieron a través de pantallas de celulares, tablets o computadoras. Fue un Día de las Madres atípico, gris y funesto en Estados Unidos.

La fecha coincidió con el festejo en México este año. "Mi mamá vive en Calexico, California, y no poder ir a verla es triste", dice a EL UNIVERSAL Natalia Quiroz, connacional dedicada al negocio de bienes raíces en Florida.

No hay que ser adivinos para saber que este sentimiento embarga a millones de personas. Todos los años preparamos algo especial para este día. [Hay que] verla y dedicarle tiempo, porque es una jornada dedicada a ella", señala.

Natalia también tiene hijos pequeños, así que le toca vivir la experiencia en ambas direcciones: como hija y progenitora. "Yo no me imagino no poder ver un día a mis niños, así que puedo sentir lo que mi mamá está sintiendo (...) Lo peor es que ni siquiera sabemos cuánto va a durar esto".

La pandemia de coronavirus también ha cambiado todo desde el punto de vista comercial.

"Hay negocios que desde hace una década o más eran tradicionales en la compra de productos para enviar regalos en días como hoy", explica Robert González, dueño de Tamales doña Tere y originario de la Ciudad de México, aunque casi toda su vida ha vivido en Houston, Texas.

"Lo típico [para comprar de regalo por internet] eran flores, chocolates, peluches y cosas así, típicas; sin embargo, todo ha cambiado, bueno sin mencionar al rey de reyes en eso, que es Amazon.

"Los tamales no sonaban tanto, pero desde que inició esta locura hasta esta comida se ha hecho más solicitada que nunca", detalla.

Este año las pantallas de celulares, tabletas y computadoras fueron las ventanas a través de las cuales se asomaron hijos y madres para saber el uno del otro y poder compartir un momento de amor y de aliento en medio de esta pandemia, cuyo fin es incierto.

En otros casos, los descendientes tienen la fortuna de que las jefas de las familias viven con ellos. Deilianys Torres, originaria de Venezuela, se encuentra en esta situación y radica en Dallas, Texas.

"La verdad este día ha sido muy feliz, porque sólo imaginar cómo me sentiría sin poder ver a mi mamá me pone mal. No es fácil para quienes no pueden, especialmente si la tienen cerca", lamenta.

Para otros, el brote vino a coronar una situación de por sí difícil. Iván -nombre ficticio- tenía unas semanas separado de su esposa cuando llegó el virus a trastornar aún más la realidad.

"Me salí de casa para que ella y mi hija se quedaran ahí, ha sido terrible, me estoy quedando en una bodeguita que me prestó un amigo. Estoy solo en medio de este dolor que a veces no me deja respirar. No se cómo es que estoy vivo", confiesa este hombre originario de Guatemala, quien vive en Miami y pidió el anonimato.

"Todos los años le cocinaba algo rico a mi esposa en estos días. No estoy seguro qué fue lo que pasó ni sé qué voy a hacer, estoy desesperado", expresa.

María Emilia, quien vive en Irlanda hace más de un año y es originaria de Venezuela, habló por videollamada con su mamá y abuela, quienes estaban acompañadas de más familiares en el país sudamericano: "Les dije cuánto las extraño y cuántas ganas tengo de verlas en persona y abrazarlas. Les envié un regalo y les llegó a tiempo".

Artistas hispanos internacionalmente reconocidos, como Juanes, Alejandro Sanz, Shakira, Roberto Carlos y otros, se presentaron, a través de internet, completamente gratis y a manera de regalo en el Día de las Madres.

Algunos observadores aseguran que lo vivido en esta efeméride no sólo pasa a los registros históricos dadas las circunstancias, sino que también hay que estar alerta por si esta situación va a ser parte, en alguna medida, de lo que llaman la nueva realidad.