"No podemos permitir linchamientos políticos": AMLO sobre Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que se fabriquen delitos y víctimas en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al Gobierno de Guerrero y acusado de violación.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional el presidente López Obrador fue cuestionado sobre que una de las demandas de la marcha de ayer por el Día Internacional de la Mujer no se dio un paso atrás con Salgado Macedonio, acusado en cinco ocasiones por violación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos, hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos, durante el gobierno de Madero, es del Fisgón", señaló.

"En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, lo que dije desde el principio: que decida el pueblo de Guerrero, porque no van a decidir las mujeres y hombres de Guerrero ¿por qué no aceptar el método democrático? ¿Porque imponer? Que querían que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector, no, yo soy demócrata, es mandar obedeciendo, lo que diga el pueblo, en democracia es la mayoría la que decide, es el pueblo el que manda", dijo el mandatario.

No podemos permitir linchamientos políticos, dice AMLO sobre Félix Salgado Macedonio; llevamos años protegiendo a las mujeres y hay constancia https://t.co/lmmJMfKuwU — El Universal (@El_Universal_Mx) March 9, 2021

-Hay denuncias contra Salgado.

-"No hay, bueno en el caso de que existan las denuncias penales que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados, sin argumentos, no".

-Presidente, entonces ¿se fabrican víctimas?

-"Si y delitos también, fabrican víctimas, fabrican delitos, claro que sí, no estamos viendo lo de la campaña Peligro para México, ya les platiqué cuando iba a iniciar esta campaña, como Monsiváis andaba por todos lados y tenía relaciones con los Fifis, escuchó que venía la campaña en contra.

"Me buscó y me dice viene una campaña terrible y me dijo que cuál iba a ser el lema: Peligro para México, y me reí y dije quién les va a creer eso era una absurdo, pues se desató la campaña, claro que fabrican víctimas, hay gente en la cárcel que es inocente, fabrican delitos, todo".