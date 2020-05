“No nos confiemos Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Campeche”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la epidemia por Covid-19 inició un mes antes en el Valle de México que en el resto del País.

Por ello hizo un llamado a los estados y regiones en donde hoy la enfermedad avanza en distinta velocidad.

“Digo esto para que no se vaya a pensar, que no se tiene ahora una situación parecida a la de la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Campeche, en Hermosillo, nos confiemos y se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema”, advirtió.

López Obrador llamó a la población de las entidades que están en una etapa de distinta velocidad de contagio continuar con las medidas de aislamiento social.

“Tenemos que continuar con las medidas de auto cuidado, lo que estamos haciendo, cuidamos en familia, quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable, sin medidas coercitivas”, precisó.

El mandatario anunció que por la tarde, en la conferencia vespertina de López-Gatell, se dará a conocer las proyecciones para Villa Hermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Tijuana, Baja California y otras ciudades.

“Se mencionan estas porque es donde tenemos la mayor urgencia”, dijo.