"No, no quiero lucrar, jamás he pedido dinero", Irma tras entregar a presuntos feminicidas

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que se diera a conocer que la tía de Mario, presunto feminicida de la niña Fátima, entregará a su sobrino y a Giovana, la mujer aseguró que no pedirá recompensa del gobierno, según Fórmula.

En una entrevista para Azucena Uresti en Fórmula, Irma comentó que no ha podido estar tranquila desde que descubrió lo que su sobrino le hizo a Fátima Cecilia.

La mujer que hizo énfasis en que tiene poco dinero para vivir, dijo que no está interesada en la recompensa de 2 millones de pesos que ofrece la Fiscalía capitalina por haber brindado información de los presuntos feminicidas.

No, no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar. Lo que tengo temor es de las represalias. Ese es mi temor porque vivo sola con mi compañera. Su familia de él [Mario] nos tiene bien ubicadas. Yo no quiero ninguna recompensa: quiero que se haga justicia divina y de la Tierra”, expresó la mujer.