No moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre: Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO. – Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, expresó un polémico mensaje a sus colaboradores, luego de que la pandemia de coronavirus (COVID-19) paralizará la economía y dejara a las personas en sus hogares.



El presidente del Grupo Salinas aseguró que la mayoría de los casos por COVID-19 no son mortales y el 90% de las personas infectadas van a superar la enfermedad.



“Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus”, argumentó.



Señaló que los datos duros del virus eran:

Sin embargo, detalló que lo que sí podría ser mortal es el aislamiento y la crisis económica que podría dejar a las personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida.



A como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, pero si vamos a morir de hambre, en México la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría de la población vive al día, de manera que, si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer”, dijo Salinas.