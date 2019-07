No me voy a quitar hasta resolver esto: Patricia Trujillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al arrancar el programa de evaluaciones para 12 mil agentes que se busca trasladar a la Guardia Nacional, los integrantes de la Policía Federal (PF), de las divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmería y Seguridad Regional se rebelaron ayer en contra de su traspaso.En el Centro de Mando en Iztapalapa, los agentes se apostaron afuera de la sede en donde demandaron la presencia del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.



Los agentes se rehusaron a asistir a las evaluaciones para incorporarse a la GN, por lo que bloquearon la avenida principal y no permitieron la entrada ni salida de personal a la base.



Durante la protesta, Patricia Trujillo, mando de la Policía Federal dentro de la GN, intentó ingresar a las instalaciones acompañada de un grupo afín, pero los policías la rodearon.



Al ingresar a la sede se escucharon insultos como "¡traidora!" y hubo empujones. La mando cayó durante la movilización.



Tras calmarse la situación, la funcionaria ofreció a los manifestantes llevarlos con Durazo.



Les habla Patricia, soy policía federal, respeto los principios de mi institución y quiero dialogar", expresó la titular de la División Científica.



"No me voy a mover de aquí hasta que no quede resuelto el último pliego petitorio".



Trujillo indicó que entró en una fase de diálogo con todos los policías federales que se niegan a ingresar al nuevo cuerpo de seguridad y ofreció en breve resolver su pliego de demandas.



En este proceso se suspendieron las evaluaciones y exámenes para el ingreso a la GN en los campos militares.



La funcionaria informó a medios que recibió un pliego de nueve puntos por parte de los inconformes que este miércoles protestaron en distintos cuarteles de la Ciudad de México y del país.



Indicó que las demandas se centran en que no existió la suficiente información para el traspaso de los elementos a la Guardia.



"El segundo punto se refiere a la necesidad del respeto a su antigüedad, jerarquía, al pago de la operatividad, a los descansos, a las franquicias y riesgos de trabajo", dijo en la oficina del Comisionado de Seguridad Regional.



Los federales añadieron que tampoco se les discrimine por su sobrepeso o sus tatuajes. Además, pidieron que su jerarquía sea respetada y que no sea pisoteada por los grados militares.

Trujillo aclaró que ningún federal será despedido y que sus derechos laborales serán respetados.