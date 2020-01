'No me quiero meter', responde AMLO a Denise Dresser sobre caso Sergio Aguayo 

Ciudad de México (GH).-Aunque se debe de garantizar la libertad de expresión en el caso del investigador Sergio Aguayo Quezada, demandado por Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, y condenado por un juez a pagarle 10 millones de pesos, es la autoridad judicial la que debe responder, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es un pleito que traen ahí, no me quiero meter, lo tiene que resolver con las autoridades judiciales”, dijo al afirmar que el problema legal se desprende de un “pleito” entre periódico Reforma con los Moreira que viene de tiempo atrás.

López Obrador fue cuestionado por la politóloga Denise Dresser y por otros periodistas durante la conferencia matutina sobre la sentencia del juez en contra de Aguayo.

“Es que es otra autoridad y no puedo meterme en eso, esto seguro que deben de existir otras instancias, el amparo, buscar, no sé si ya está concluido el proceso, acudir a otras instancias. Hay la ventaja ahora que no hay consigna para perseguir a nadie”, dijo.

El mandatario cuestionó que se quiera involucrar a su gobierno en la decisión del juez de condenar a Sergio a Aguayo a pagarle 10 millones de pesos a Humberto Moreira.

“¿Echarnos la culpa a nosotros e insinuar que es un asunto nuestro? Se me hace hasta exagerado, no tenemos nada que ver...no tengo yo ningún problema con Sergio Aguayo”, dijo.