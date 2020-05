No me gustó la decisión que tomaron en la SCJN: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que haya funcionarios que ganen más que él.

En caso de que no esté claro en la Constitución, dijo, enviará una iniciativa de Ley al Congreso de la Unión para que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente de la República.

Ayer no me gustó la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder que un organismo autónomo, de que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República. No sé cuál fue a interpretación que se utilizó”, dijo.

Ayer la Primera Sala resolvió que los funcionarios de alto rango del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrán ganar más que el Presidente, hasta que se resuelvan las controversias constitucionales que se promovieron en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

“Mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro como está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro. No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos”, dijo.

López Obrador cuestionó el que haya funcionarios que ganen 200 o 300 mil pesos mensuales.

“Menos en esta circunstancia. Es un asunto de justicia…es un poder autónomo, independiente, pero voy a ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo, no puede haber estos sueldos tan excesivos”, indicó.