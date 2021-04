"No lo conozco. Sé que tiene desde el 2001 en la cárcel": El día que Samuel García aceptó tener parentesco con un narco encarcelado

CIDUAD DE MÉXICO.-En el 2018, el diario El Universal reveló que el entonces aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano, Samuel García, tenía parentezco con un hombre encarcelado por narcotráfico.

Según el medio, garcía es descendiente de una familia dedicada a la abogacía, el candidato es sobrino de Gilberto García Medina, alias "El June", quien cumple una condena por narcotráfico desde hace 10 años.

"El June", considerado el segundo líder del Cártel del Golfo en 2001, es primo del padre del candidato que busca representar a Nuevo León en el poder Legislativo, Samuel Orlando García Mascorro, fundador de la Firma Jurídica y Fiscal.

Los padres de ambos, Gilberto García Acevedo y Samuel García Acevedo, son hermanos.

De acuerdo con información en poder de El Universal, los hermanos García Acevedo son hijos de una pareja formada por Anacleto García y Cleotilde Acevedo.

En actas de nacimiento obtenidas por ese diario, se omitió el apellido Acevedo en las actas de "El June" y de Samuel Orlando García, padre del candidato de MC.

En el acta de nacimiento de Gilberto García Mena, su padre sólo aparece como Gilberto García; y en la de Samuel Orlando García Mascorro, el padre aparece como Samuel García A.

Pero en el acta de nacimiento del candidato Samuel García, fechada el 2 de marzo de 1988, el nombre de su abuelo aparece con sus apellidos completos: García Acevedo.

Gilberto García Mena "El June" fue conocido por ser, prácticamente, la única fuente de empleo para el pueblo de Guardado de Abajo, en la ciudad de Camargo, Tamaulipas.

Su primo, Samuel Orlando García Mascorro, originario de Guardado de Arriba, Miguel Alemán, Tamaulipas, es un prestigioso abogado fiscal junto a sus hijos mayores, Samuel Orlando y Silvia Catalina, radicados todos en Nuevo León.

El candidato Samuel García estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) la licenciatura en Derecho y Finanzas, también cursó una maestría en Derecho Público y obtuvo el grado de doctor en Política Pública y Administración Pública por la misma institución educativa.

En la firma de su padre se desempeña como socio director de García Mascorro Abogados y cofundador de Firma Jurídica y Fiscal.

Sus inicios en la política se remontan a la organización Rescatemos Nuevo León, la misma que le permitió postularse como candidato a diputado local, y una de sus principales promesas de campaña fue la de donar su sueldo al programa de activismo Un solo San Pedro.

Pese a su colaboración con asociaciones civiles, hechos como que ha sido captado conduciendo un automóvil de 2.6 millones de pesos, y protagonizó un video en donde se le ve en estado inconveniente, fueron virales en redes sociales, y los usuarios de redes lo calificaron como una muestra de doble moral.

A inicios del 2018, luego de su registro como precandidato al Senado, el ex aspirante a diputado local por su mismo partido, Alberto Abascal Uckles, lo acusó de presentar irregularidades en el financiamiento de su precampaña, ya que se compraron kits promocionales con un precio de hasta 196 mil pesos.

Entonces, Samuel García le respondió a través de un video en su cuenta de Facebook, donde aseguró que esa cantidad fue el presupuesto total otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para gastos genéricos en las precampañas de todos los aspirantes de Movimiento Ciudadano en la entidad.

ACEPTA PARENTEZCO CON NARCO

Samuel García en entrevista con Milenio aceptó ser pariente de "El June", sin embargo, señaló no conocerlo.

"No lo conozco. Sé que tiene desde el 2001 en la cárcel", comentó. "Sí, es hijo de un hermano de mi abuelo Samuel".

Por otro lado, indicó que no le da vergüenza llevar el apellido garcía.

“Ni me avergüenza, y mucho menos lo niego, al contrario, orgulloso de ser García, hijo de mi papá, quien no tiene nada que ver con ese señor. Yo no lo conozco. Papá de ese pueblo salió cuando tenía 14 años, hoy tiene 60, entonces pues no hay ningún vínculo”.

Hace unos días fue detenido un amigo de García, de nombre Raúl Cantú de la Garza, quien es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Salinas Victoria, Nuevo León.

Cantú de la Garza fue arrestado cuando elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, y personal del Ejército, realizaban cateos en diversos domicilios de la colonia Salinas Victoria para detener a Evaristo Cruz Sánchez, El Vaquero, identificado como uno de los líderes del cártel del Golfo.

De acuerdo con la FGR, a Raúl Cantú le fueron aseguradas marihuana, tres armas de fuego largas con su respectivo cargador abastecido, más de 80 cartuchos útiles, joyería y dinero en efectivo.

Detenido por elementos de la Sedena y la FGR el candidato y amigo de Samuel García, Raul Cantú de la Garza en posesión de armas largas, dinero en efectivo y aparente mariguana. Es candidato de MC a alcalde de Salinas Victoria en Nuevo León. pic.twitter.com/SwvqhA9eCs — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 7, 2021

Sin embargo, luego fue liberado.

Tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó los elementos de prueba suficientes, un juez federal de Monterrey ordenó la liberación.

Según fuentes ministeriales, la decisión del juez es inapelable, por lo que Cantú de la Garza abandonó el centro de reclusión la noche del jueves de la semana pasada.