"No investigamos el Covid-19 porque no se me ha pedido": La dura entrevista de Hernán Gómez Bruera a Laurie Ann Ximénez-Fyvie quien critica a Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora de Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), reconoció que donde trabaja nunca se ha hecho investigación relacionada al Covid-19.

"En el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM nunca se han hecho trabajos de Covid-19, desde luego que no. El laboratorio lleva más de un año cerrado gracias a que la pandemia se ha gestionado terriblemente en nuestro País", comentó en entrevista con el periodista Hernán Gómez Bruera.

Ante la pregunta sobre si el laboratorio que dirige está realizando pruebas para detectar casos de coronavirus, Ximénez-Fyvie señaló que no, esto luego de que ella misma afirmara que hacer pruebas es fundamental para poder controlar la pandemia.

También declaró que actualmente el Laboratorio de Genética Molecular no investiga el virus SARS CoV-2 "porque no se le ha pedido".

"No lo investigamos porque no se me ha pedido, si se me pide con mucho gusto lo hacemos. En el Laboratorio de Genética Molecular tenemos un termociclador, nada muy "fancy", pero tenemos un termociclador, podemos hacer análisis PCR, lo hacemos todo el tiempo. Si alguien gusta que el laboratorio ayude, estamos para servirle", dijo.

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, quien escribió el libro "Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México", aclaró que no responsabiliza al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de todo lo que ha sucedido en México.

"No lo estoy responsabilizando de todo. Cualquiera que haya leído el libro sabe que no lo responsabilizo en el 100%", dijo. "Este libro no tiene ningna intensión política".

Antes esto, Gómez Bruera recurrió a su cuenta de Twitter para afirmar lo contrario, pues detalló que la publicación sí las tiene.

"La autora del libro niega hacer afirmaciones de carácter político, cuando su escritura –presuntamente objetiva y libre de sesgo político-ideológico, según ella asegura— está plagada de afirmaciones semejantes. Me pidió ejemplos, aquí están", reveló Hernán y colocó una captura con anotaciones donde supuestamente la doctora hace los comentarios.

La autora del libro niega hacer afirmaciones de carácter político, cuando su escritura –presuntamente objetiva y libre de sesgo político-ideológico, según ella asegura— está plagada de afirmaciones semejantes. Me pidió ejemplos, aquí están...3 pic.twitter.com/OUpl5QqpBP — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) February 3, 2021

"Yo nunca he estado en la política, no estoy afiliada a ningún partido, no tengo preferencias políticas, es decir, nunca tuve, acepté, ni presenté, ni tuve ninguna intensión o ganas de tener ningún puesto político y hacia adelante sigo igual", agregó en la entrevista.

Por otro lado, Ximénez-Fyvie acusó al periodista de estar haciendo de la pandemia un debate político, cuando ella no lo está haciendo.