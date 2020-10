"No imagino sana distancia en table dance": Miguel Barbosa, gobernador de Puebla

PUEBLA, Puebla.- La Salud es primero, lo dicen expertos en la materia y también Miguel Ángel Barbosa, mandatario poblano.

Con el semáforo epidemiológico aún en color amarillo (riesgo medio), en Puebla han comenzado a reactivarse actividades y comercios ,pero no ha sido así para establecimientos como bares, antros o los table dance, de los cuales hizo especial énfasis Barbosa, durante un informe virtual ante la pandemia por coronavirus.



"Yo no me imagino, sana distancia en un table dance, no sé, me han dicho, me han contado que es imposible", declaró Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

De esta manera, Barbosa evidenció a "alguien" que le ha contado sus experiencias en el table, que van más allá de ver los bailes.

No es la primera vez que el gobernador poblano hace comentarios en este sentido, ya que hace unos años causó polémica luego de que una reportera intentara entrevistarlo y por accidente tocó su oreja con la grabadora. "Yo soy de los que me excito si me agarran la oreja, eh", dijo aquella vez.