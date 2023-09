“No hubo una agresión” en contra de las madres buscadoras de Sonora; fue en otro lugar: Segob

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En Sonora no hubo agresión en contra de las madres buscadoras, afirmó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Durante la conferencia de prensa matutina y en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria aseguró que hoy se informó que hubo disparos “hacia arriba”, pero no en contra de las madres buscadoras de Sonora.

El reporte que tenemos que nos dio el subsecretario (Alejandro) Encinas, es que no hubo una agresión, en otro lugar hubieron estas detonaciones, pero que no tienen relación con este evento”, dijo.

Luis María Alcalde precisó que durante la mañana le informaron que los disparos se dieron “hacia arriba”.

Esa es la información que tenemos que no hubo esta agresión, es lo que se nos dio esta mañana. No se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión”, aseguró.