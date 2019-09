No hay verdad alguna sobre el caso Ayotzinapa: Encinas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- “La única verdad es que no hay verdad alguna sobre los hechos de Iguala” es la conclusión del gobierno federal al cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, afirmó Alejandro Encinas Rodríguez, comisionado de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayoztinapa.



El también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que las indagatorias realizadas hasta hoy apuntan a que ninguno de los estudiantes salió de Guerrero.

Todas las pruebas que hemos recaudado indican que ningún estudiante salió de la entidad. No descartamos el asunto de Cocula, que es importante cerrar este debate y parte medular de la llamada verdad histórica. La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, dijo.

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que la próxima semana serán citados a declarar todos los funcionarios públicos que estuvieron en contacto con el caso a nivel estatal, municipal y federal, entre ellos Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República.

Murillo Karam ha defendido los últimos días su “verdad histórica” de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, basado en que en al menos de uno de ellos se constató fue cremado en lugar.

“Lo más importante es que se dijo que en ningún momento señaló que todos habrán sido incinerados ahí. No es un matiz más, es un elemento que muestra la vulnerabilidad de la tesis que ha sostenido la verdad histórica”, dijo Alejandro Encinas.

El fiscal Gómez Trejo no descartó que la fiscalía pueda llamar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto si la investigación así lo requiere, “pues ninguna persona estará por encima de la Ley”.

“Si es necesario que las propias investigaciones sea cualquier persona, será llamada ante la justicia”, contestó a pregunta expresa durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Entre los ex funcionarios que serán llamados a declarar la próxima semana están el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador y el ex secretario de Seguridad de Guerrero.

El subsecretario afirmó que el gobierno federal investiga el caso como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado y no por secuestro, como ocurrió durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Las dos líneas de investigación principales son: la búsqueda en vida y la búsqueda en destino final.

OFRECEN RECOMPENSA MILLONARIA

Encinas Rodríguez anunció que está en pie la recompensa de un millón 500 mil pesos por cada uno de los 43 desaparecidos a quien proporcione información fidedigna para la localización de los estudiantes.

Además de 10 millones de pesos a quien proporcione información para la localización y detención de Alejandro Tenescalco Mejía, buscado por delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro.

Tenescalco Mejía, afirmó el subsecretario, es uno de los principales perpetradores de la noche de Iguala que nunca fue aprehendido.



El subsecretario Encinas dijo que se instaló un Comité Científico Asesor que realizó una investigación detallada de millones de llamadas que se realizaron en la zona durante la noche de la desaparición y hasta cuatro años después.

Uno de los hallazgos más importantes fue que en ningún momento alguno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala tuvo contacto con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes.

“Sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo de los grupos delictivos. En ningún momento hubo contacto de ningún estudiante con algún grupo delictivo o alguno de sus integrantes”, aseguró.

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado ocho operativos en Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco, Guerrero y hay dos en proceso.

En total se han revisado 210 puntos de búsqueda y hay cuatro diligencias judiciales en proceso.

Se han revisado el segundo vado de Cocula y casas de seguridad en Iguala, La Parota, pozos en Iguala, información de Amarillo Texas y la revisión de 180 puntos.

“No ha habido ningún hallazgo positivo ni en Cocula, ni en los pozos deI Iguala”, dijo Encinas.