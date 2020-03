"No hay que sugestionarse y seguir con la vida normal", comerciantes de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 15:00 horas el Metro de la Ciudad de México está a reventar, es hora pico. Y pese a que se han confirmado cinco casos de coronavirus en el país, a nadie le provoca temor.



La gente sigue en su cotidianidad: camina aprisa y se empuja en vagones que van repletos. En los módulos de información de estaciones como Centro Médico, Hidalgo, Balderas y Chabacano no hay pancartas que hagan referencia al Covid-19; sí hay recomendaciones de higiene, pero nadie les hace caso y pasan de frente.



La verdad, nadie nos ha preguntado sobre eso, sólo sobre estaciones o zonas turísticas.



"Si nos piden información referente al coronavirus sólo les decimos lo que indican los carteles. Es toda la información que tenemos, no nos han dicho nada mis supervisores o la Secretaría de Salud.



"Lo que veo es que nadie trae cubrebocas; sería bueno que la gente lo trajera", dice el encargado de un módulo de información.



En el recorrido que se realizó ayer en el Metro en hora pico se observó que sólo algunas personas traían cubrebocas, entre ellos José Luis, quien iba acompañado por su esposa y sus dos hijas menores; todos portaban el protector.



El hombre menciona que lo usan porque regresaron de un viaje, y al saber que aquí se presentó el primer caso de coronavirus lo hacen por prevención.



Un vigilante de andén, quien prefiere omitir su nombre, menciona que sí tiene un poco de miedo: "A mí la verdad sí me da miedo, pero no uso cubrebocas porque mis compañeros van a decir que qué payaso".



Laura y Hortensia son dos comerciantes que tienen sus locales dentro de la estación Centro Médico, una de ellas vende dulces y la otra libros. Nadie les ha dado indicaciones sobre las medidas de prevención que se deben tener; sin embargo, consideran que será como cuando llegó la influenza a la Ciudad de México.



"No va a pasar nada, va a ser como cuando [apareció] la influenza, no pasó nada y la gente dejó de salir. Lo mejor es no sugestionarse y seguir con la vida normal".



Sin medidas. En el Palacio Legislativo de San Lázaro la presencia en México del Covid-19 sólo generó disputa política, pero ninguna medida. Incluso hubo un evento masivo, con casi 500 trabajadores de limpieza, la mayoría mujeres, que besaron, abrazaron y apachurraron al diputado Mario Delgado, quien se dejó querer.



En el Centro la rutina no tuvo cambios. En los juzgados del Metro Niños Héroes los abogados y usuarios parecían no estar preocupados por la enfermedad, mientras que en los juzgados que están cerca de Metro Bellas Artes las filas eran tan largas como de costumbre: daban vuelta al edificio y ninguno de los presentas llevaba cubrebocas. En la capital la vida sigue, sin cambios y sin miedo a la enfermedad.