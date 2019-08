No hay otra investigación contra Rosario Robles: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista otra investigación de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El Presidente fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre las declaraciones de Santiago Niego, titular de la UIF, sobre que se analiza una nueva denuncia en contra de Robles y sus colaboradores.

No hay ninguna otra investigación…cuando la oficina de Inteligencia Financiera recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal…cuando se sabe de algo él (Santiago Nieto) me informa y a instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la Fiscalía”, dijo.

López Obrador aclaró que la UIF no le ha informado que se realice otra investigación.

“No me ha presentando ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad, como todos sabemos es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General”, informó.

El Presidente también fue cuestionado sobre si hay una consigna en su gobierno para perseguir a Rosario Robles, quien desde ayer está tras las rejas en el penal de Santa Martha Acatitla.

“No hay consigna. Tengan la seguridad de que no voy a dar consigna para perjudicar a nadie, pero también no soy tapadera, es lo justo, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir parque prevalezca la impunidad”, dijo.



Además, agregó, no permitirá que nadie en su gobierno actúe de “manera facciosa”.

Durante la conferencia se le pidió al mandatario una opinión personal sobre la situación de Rosario Robles, debido a que perteneció a la izquierda mexicana.



Pero López Obrador se negó a dar esa opinión personal.



“No es conveniente una opinión personal directa, todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales, de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o el dinero”, dijo.

Y también afirmó que existe “mucha hipocresía”, pues cuando “alguien cae en desgracia los mismos que le aplaudían ahora se ensañan”.

“No hay que hacer leña del árbol caído”, dijo.