No hay orden de aprehensión contra Rosario Robles, dicen autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo que tramitó Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informaron que no existe una orden de aprehensión en su contra.



El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México notificó que tuvo por recibidos los informes de las autoridades en los que solicitaron el sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que el acto reclamado no existe.



Dicho acto reclamado, según lo señalado en la demanda de Rosario Robles, es la posible emisión de una orden de aprehensión o comparecencia.

Además de los jueces penales federales, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República que el pasado 25 de julio solicitó audiencia ante el juez de control del Reclusorio Sur para formular imputación contra Robles por ejercicio indebido del servicio público.El juez de amparo le concedió una suspensión provisional y mañana realizará la audiencia incidental en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva.

Si Rosario Robles no acredita que existe una orden de captura o mandamiento para obligarla a comparecer ante autoridad judicial, es posible que el juez niegue la suspensión definitiva.En tanto, el juez de control del Reclusorio Sur fijó las 11:00 horas del próximo jueves para realizar la audiencia solicitada por la FGR con la que busca vincularla a proceso por supuestos desvíos de recursos ocurridos durante la gestión de Rosario Robles al frente de Sedesol y Sedatu durante el sexenio pasado.