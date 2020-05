No hay forma que pudiera haber contagiado a AMLO de COVID-19: Ricardo Sheffield

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informara que dio positivo a Covid-19, detalló que no ha tenido contacto físico con el presidente Andrés Manuel López Obrador en más de un mes.

“Al presidente tiene un mes que no estrecho su mano y tengo más de un mes que no estoy a menos de metro y medio de distancia de él, y como no he tenido tos, ni estornudos, entonces no hay forma de que yo haya contagiado al señor presidente”, comentó el titular de la Profeco a MIlenio.

El sábado Sheffield confirmó vía Twitter que padecía la enfermedad.

Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor @HLGatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas”, escribió el procurador federal del Consumidor.

Como cada lunes, Sheffield estuvo el pasado 27 de abril por la mañana en la conferencia matutina del presidente, además de que ese día también participó la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde.

Desde principios de semana, Sheffield Padilla sospechó que tenía coronavirus, por lo que se hizo la prueba el martes pasado y fue hasta este sábado 2 de mayo cuando le dieron el diagnóstico en el laboratorio.