No hay elementos para declarar estado de emergencia por coronavirus en México: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos positivos de coronavirus (Covid-19) en México se elevaron este viernes a 26, lo que representa 11 más con respecto a los reportados el jueves, informó anoche la Secretaría de Salud, que señaló que suman 105 sospechosos y 344 negativos.



Ante esta situación, la dependencia comenzó a elevar las medidas de prevención para frenar la rápida propagación del virus, como la evaluación de eventos masivos y la suspensión de actividades en dependencias públicas y empresas privadas, como seminarios, clases y foros. Pero no se elevó la fase de atención, que se mantuvo en nivel 1.



En ese contexto, ayer viernes durante la reunión nacional de seguridad, antes de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete legal y ampliado, así como a todos los servidores públicos del gobierno federal a que durante la estrategia para atender el coronavirus eviten pronunciarse sobre el tema.



De acuerdo con un oficio que envió el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su calidad de secretario técnico del gabinete de seguridad, el vocero para el tema es el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez.



Al momento, los estados afectados por el virus son Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Puebla y Querétaro.



"Los últimos casos superan tres veces el número de casos que se presentaron anteriormente, es decir, del 27 de febrero al 22 de marzo había casos esporádicos y solamente en dos ocasiones se tuvieron hasta tres; lo que representa momento de transición al escenario dos", afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.



En conferencia de prensa, el funcionario precisó que a partir de este sábado se pedirá a "todas las entidades públicas y privadas que suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público, como seminarios, clases, foros, todos estos eventos que generalmente tienen un bajo impacto económico si se suspenden, pero tienen buena contribución si logramos que se cancelen al mismo tiempo".



Asimismo, López Gatell anunció que este sábado se reunirán con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, e integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para determinar las medidas que se aplicarán en escuelas.



Dijo que se analizará cuidadosamente con la información del día a día, "incluso hora por hora, este balance del riesgo y beneficio que da la intervención, y hemos advertido a los organizadores de eventos que va a llegar el filo de la decisión casi minuto por minuto", indicó.



Estado de emergencia

La mañana del viernes, en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell aseguró que no había elementos para declarar un estado de emergencia, como lo han exhortado la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y afirmó que se han aplicado las medidas necesarias desde el 3 de enero, por lo que pidió calma a los legisladores y no caer en la desinformación.



El subsecretario indicó que la propagación de rumores es un fenómeno que puede amplificarse por una respuesta social de miedo, pero también puede ser inducido por "desinformación dirigida".



López-Gatell señaló que estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos.



Explicó que el gobierno federal tiene identificado el plan técnico de restricción de eventos, pero indicó que éste se hará cuando sea necesario y acoplado a la realidad epidemiológica.



López-Gatell aseguró que las pruebas para detectar casos de coronavirus se han hecho de acuerdo a los protocolos de salud y no tienen repercusión sobre la capacidad de identificar los casos de contagio.



López-Gatell aseguró que el suspender algunas actividades en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para contener el coronavirus, puede ser útil, pero en este momento esas medidas no son indispensables.