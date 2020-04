"No es momento para ambiciones políticas", PAN en el Senado a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República criticó la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar el proceso de revocación de mandato para las elecciones federales del próximo año, y no para marzo de 2022.



El coordinador del PAN, Mauricio Kuri González, expresó su rechazo a la medida y aseguró que "no es momento para ambiciones políticas ni querer buscar la reelección", sino de garantizar la seguridad de quienes atienden la emergencia de Covid-19.



No señor presidente. No es momento para ambiciones políticas ni para buscar la reelección, es momento para buscar la unidad de los mexicanos, para ir a buscar los ventiladores que no tenemos, para buscar los cubrebocas", dijo.