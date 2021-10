¿No es horario laboral? Chumel torres cuestiona video de AMLO jugando beisbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, compartió esta mañana un video en redes sociales donde presumía su participación en un encuentro de béisbol.

Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor. ¡Ánimo, Dodgers!” escribió junto a su video.

Ante el video donde se puede observar al máximo mandatario, el comediante Chumel Torres cuestionó si el juego se había realizado o no en horario establecido para trabajar.

"Me alegra muchísimo pero… ¿no es horario laboral, señor?" argumentó Chumel torres en su cuenta de Twitter.

Las opiniones en la publicación están divididas se pueden leer comentarios como: "No es horario laboral si nunca en tu p**** vida has trabajado, anotarle mi chums" "¿A trabaja?, pensé que en la mañana decía mentiras y p****** y en las tardes descansaba" "No m**** trabaja más que tú", "El play ball detiene cualquier actividad según nuestro presidente".