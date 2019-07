No es conmigo, es con la ley: AMLO a cercanos de EPN

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-En su gobierno no hay venganzas políticas ni se persigue a nadie, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Están en su derecho de expresarse, de manifestarse y que no es conmigo, es con la ley; es más, no es conmigo, es con la ley y con la Fiscalía”, dijo sobre los ex funcionarios públicos de la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto que tienen abiertas investigaciones y que alegan ser perseguidos políticos.

López Obrador reiteró que cuando tomó posesión afirmó que su fuerte no es el venganza y que apostaba por un punto final.

Aseguró que en su administración no se fabrican expedientes a viejos adversarios.

“No porque me sacó la lengua o me robó la Presidencia: ‘Vas a ver’. No, no somos iguales”, dijo.

“En general, no se persigue a nadie. Hay procesos que están en curso, ni modo que los voy a detener, que le voy a hablar a Gertz: ‘Oye, Alejandro ahí te van a hacer un planteamiento de mi parte’, y mando a una paloma mensajera o un pájaro mensajero a que le lleve una petición. Eso no, se acabó”, indicó.

El Presidente afirmó que “ni una sola vez” ha hablado por teléfono con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.