"No daré espacio a AMLO", Fernanda Familiar estalla polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- La comunicadora Fernanda Familiar anunció este lunes que "cortará la señal" en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador "diga mentiras", así lo aseguró a través de sus cuentas personales en redes sociales.

No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie.

El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo. PUNTO", escribió la periodista.