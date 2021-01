“No creo que haya funcionario en el mundo como él”: AMLO sobre Gatell; reta a Krauze y a Ciro a debate con él

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En el mundo no existe un funcionario con las características de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario defendió la gestión del subsecretario y descartó que haya alguna renuncia en proceso.

“No, al contrario. Para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen, es de primera el doctor, preparado, es un gran profesional”, dijo.

López Obrador presentó el currículum de López-Gatell y pidió compararlo con el de los ex secretarios de Salud de las administraciones pasadas.

“Además especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición porque es muy importante saber transmitir al pueblo lo que debe hacerse, él tiene mucha capacidad para eso,además honesto, honrado, ¿cómo vamos a deshacernos de Hugo López-Gatell?”, dijo.

El mandatario propuso un debate entre los críticos de López-Gatell, como el historiador Enrique Krauze o el comunicador Ciro Gómez Leyva.

“A ver qué nos dice el doctor Krauze, o cualquier otro comunicador, Ciro Gómez Leyva, que son eminencias también”, indicó.



En contra del subsecretario, agregó, hay una campaña de desprestigio muy injusta.

“Se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo, imagínense la presión de lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia, con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible y golpes, golpes, golpes. Se me hace injusto, y que se escuche bien y se escuche lejos: nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público al doctor Hugo”, dijo.