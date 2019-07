No creo en la preocupación de Calderón por la PF: Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alfonso Durazo Montaño, señaló en entrevista con Denise Maerker, que “en ningún momento plantee o puse su nombre (del expresidente Felipe Calderón) sobre la mesa”, al respecto de la injerencia de personajes ajenos al asunto de las protestas de elementos de la Policía Federal y su descontento respecto a su incorporación a la Guardia Nacional.

Alfonso Durazo declaró en En Punto: “francamente no creo en la preocupación del ex presidente (Calderón) por los elementos de la policía”, ya que mencionó que durante su sexenio fue “que los elementos (de los cuerpos policíacos, incluido el ejército) salieron a las calles por la insuficiencia de la Policía Federal”. Representa a la ultraderecha, dijo.



No obstante dejó en claro que “el conflicto de la policía lo aprovecharon (distintas facciones) para agregar complejidad a la consolidación de la Guardia Nacional”, y reconoce que se han cometido errores que se “están subsanando”.



Por la mañana, Durazo afirmó que un grupo de federales pidieron que el panista los representara legalmente en el marco de las protestas de los uniformados contra su incorporación a la Guardia Nacional, "no es coincidencia", dijo.



Por la tarde, el ex presidente Felipe Calderón, negó categóricamente lo que llamó una cobarde insinuación que se hizo desde el gobierno Federal de que él está detrás de las protestas de los policías Federales y le exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que si tienen pruebas que las presenten o retiren dichas “calumnias”.



“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los Policías Federales. En particular al Presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que, si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias.



En un video de más de ocho minutos que grabó el ex titular del Ejecutivo, defendió a los Policías Federales y aseguró que tiene una gran admiración por ellos y por los soldados y marinos y por ello, siempre buscó condiciones más dignas en sus labores.



“Tengo una gran admiración y respeto, tengo un gran sentimiento de gratitud por los Policías Federales como lo tengo por los soldados y los marinos de México, como Presidente me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y más que ello traté siempre con respeto lo que ellos hacía cuidando que su patriótico trabajo lo pudieran hacer en las condiciones más dignas”, dijo Calderón.



Además pidió al Presidente que escuche a los policías federales y explicó que la protesta de PF tiene origen de fondo: “menos prestaciones y condiciones indignas; y de forma: el trato despótico”.

Incluso le exigió al Presidente de la República que deje de dividir a los mexicanos y en especial a quienes no piensan como los integrantes de la Administración Pública Federal.



“A propósito de los calificativos señor Presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México, ese es el problema señor Presidente y ese es el problema señor secretario: han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones, a las que, aseguran tienen derecho, nada más, pero nada menos, arreglen ese tema y por favor, no se anden buscando pretexto o argumentos para cubrir lo que simplemente sean omisiones”, dijo Calderón.

Asimismo, rechazo ser el representante de los policías federales, como uno de ellos lo solicitó, pues los perjudicaría más que beneficiarlos, dijo.



Con información de Horacio Jiménez