No aplicarán Ley Seca durante Semana Santa en playas de Sinaloa

MAZATLÁN, Sinaloa.-El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel adelantó que no se emplearán medidas coercitivas a los que no acaten las medidas sanitarias en playas y centros de recreo ni se aplicará la Ley Seca en vacaciones de Semana Santa, solo se va a vigilar que prive un consumo moderado.



Dio a conocer que está listo el operativo de seguridad para el periodo de asueto de la Semana Mayor, en la que se espera un fuerte flujo de turistas regionales y de los estados vecinos de Chihuahua, Durango y Nayarit, sobre todo a Mazatlán.



El mandatario estatal dijo que con base al pronóstico de la Secretaría de Salud Federal que Sinaloa se mantendrá en color amarillo en el Semáforo Epidemiologico en las próximas dos semanas, se va a permitir que en los hoteles puedan operar a un 60 por ciento de su capacidad para garantizar espacios a los visitantes.



Ordaz Coppel apuntó que su gobierno, no actúa con base a la fuerza o por imposiciones por lo que el tema de los protocolos sanitarios implementados para su observancia en las playas y centros de recreo, son promovidos entre la población como un mecanismo de defensa de las propias familias, como es el uso de cubrebocas y la sana distancia.



La intención es que pequeños núcleos familiares puedan pasar el día en las playas, instalándose con una distancia de una familia a otra de 20 metros, no levantar campamentos, enramadas y desalojar estos espacios a las 18:00 horas, comentó.



El ejecutivo estatal precisó que no se va a permitir acampar en ellas puesto que no se tiene la infraestructura necesaria de sanitarios, lo que hace insalubre que pernocten en las playas y riesgoso por los contagios de Covid-19.



Cristobal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública, manifestó que a partir del próximo sábado, entra en acción en operativo especial de seguridad y vigilancia sanitaria, en el que participan más de 10 mil elementos de las policías, cuerpos de auxilio y de protección civil.



Destacó que como en años anteriores, se contará con equipos aéreos para hacer vuelos continuos sobre las zonas turísticas que registran mayor número de visitantes para valorar el número que se tiene de visitantes.



Castañeda Camarillo recordó que el sector salud y los municipios costeros colocarán filtros sanitarios en los accesos para dotar de gel antibacterial a los visitantes, dotarlos de cubrebocas y recomendarles guardar la sana distancia.

