Niños llevan a bendecir sus mochilas en Tamaulipas por el regreso a clases

TAMAULIPAS.-En diferentes parroquias de la Diócesis de Ciudad Victoria este domingo los sacerdotes realizaron la bendición de mochilas, un día antes de que los niños y jóvenes inicien el ciclo escolar 2019-2020.

En la parroquia San Agustín esta actividad se realizó a mitad de la misa dominical, con la asistencia de cientos de personas de todas las edades.

Aunque la mayoría de los niños llevaban sus mochilas, en algunos casos se pudo observar a una mamá que cargaba hasta tres mochilas de sus hijos.

El padre Salvador Paniagua en parte de su homilía dijo, "te pedimos por los niños y los jóvenes que regresan a clases y por todas sus familias".

Después, decenas de niños se sentaron al frente del altar con sus mochilas, mientras que Paniagua comenzó a realizarles preguntas y ellos a responder. Los niños y niñas alzaron sus mochilas para que el sacerdote les arrojara agua bendita.

"Siempre será importante la bendición de Dios en todas nuestras actividades, y esto incluye los estudios de nuestros hijos", expresó al reportero la señora Elizabeth de la Garza.

"Me gustó mucho la misa, lo que no me gusta es la idea de que se acabaron las vacaciones", comentó la pequeña Carolina Márquez.

En la Basílica de Nuestra Señora del Refugio se realizó otra misa con este mismo motivo, también con la asistencia de cientos de personas.