Niño de 8 años se quita la vida con una corbata porque no lo dejaron salir

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus ocho años, Dereck decidió quitarse la vida porque no lo dejaron salir a jugar la tarde del sábado, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Según reportes oficiales el pequeño fue hallado en su habitación, donde se colgó con una corbata.



De acuerdo con lo declarado por los tíos maternos del menor, el sábado tuvieron una discusión con el pequeño, quien les pidió permiso para salir a jugar. Como no lo dejaron ir a la calle, el niño se subió a la recámara donde dormía.



Después de varios minutos sin que hiciera ruido, los familiares subieron a ver qué hacía Dereck; cuando ingresaron al cuarto, lo encontraron colgado con una corbata en un clóset. Sin dudarlo, lo bajaron y trasladaron a una clínica particular, donde al ser valorado, les informaron que ya había muerto.

Por los hechos se inició la carpeta de Investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-1 S/D/04599/11-2019 por homicidio culposo por otras causas, aunque la tarde de ayer domingo, la madre del pequeño se presentó en el MP para denunciar a sus familiares.Y es que, según dijo, el niño estaba bajo custodia de sus tíos y abuelos porque el padre del menor purga una condena en el Reclusorio Norte por el delito de robo. Ella por "motivos personales", no vivía con el pequeño.Según lo revelado por la familia, Dereck cursaba tercer año de primaria y tenía una cita el 20 de noviembre con un psicólogo, pues había comentado que quería quitarse la vida, porque sus compañeros le hacían "bullying".