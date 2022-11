Niño de 11 años termina parapléjico tras un golpe durante el recreo en una escuela de Querétaro

QUERÉTARO.- Isaac Gabriel es un pequeño estudiante de quinto de primaria a quien le gustaba bailar, dibujar y jugar fútbol. Dos días después de cumplir los 11 años, su vida cambió por completo tras un accidente durante el recreo en la escuela primaria República Francesa en Querétaro, causando que ahora no pueda moverse, hablar o siquiera comer por sí solo.

Me marca la maestra de la escuela y me dice que mi hijo se había caído, que no le había pasado nada y que estaba bien. Le dije que si me podía pasar a mi hijo y mi hijo estaba llorando", dijo la madre del menor, Citlally Magali, a Primer Impacto.

Al llegar a la escuela, a la madre de Isaac se le explica que su hijo se cayó durante el recreo y que no era nada grave, que se golpeó la cabeza y se hizo un arañazo, sin embargo, se percató que su hijo presentaba síntomas más serios que una caída. Todavía consciente, el niño le dice que no recordaba lo que pasó, por lo que fue llevado a un hospital.

Ya en el hospital, el chico empezó a vomitar y a quitarse la ropa, lo que preocupó a la madre y a los doctores. Cuando era revisado en camilla y los doctores le hacían preguntas, la mamá explica que Isaac no podía decir ni siquiera su edad. Fue entonces que inició una carrera para tratar de salvar la vida del joven.

Estando hospitalizado, Gabriel sufrió un paro respiratorio, después tuvo una perforación en el pulmón y una severa bacteria pulmonar. Tras caer en coma, el chico fue entubado. Todos estos momentos fueron los más difíciles en la vida de Citlally quien señala que "no entendía qué pasó, cómo pasó o por qué no se me dijo la verdad de lo que pasó".

No entendía cómo un simple raspón podía haber provocado tanto”, dijo.

Después de permanecer internado 104 días, el pequeño salió del hospital para volver a estar en casa con su familia, sin embargo, deberá permanecer postrado en una camilla, pues el golpe en la cabeza le causó daños cerebrales irreversibles que lo dejaron parapléjico .

Perdió movilidad, conocimiento. Son neuronas que se mueren y ya no se regeneran", explica Citlally.

La madre alega negligencia del personal de la escuela

Citlally indica que la maestra que atendió el incidente durante el recreo cuando Gabriel se cayó, no actuó conforme a los protocolos, pues al notar que se trató de un golpe en la cabeza "por más pequeño que fuera" debió llamar primero a una ambulancia y después a ella. No obstante, las autoridades educativas de Querétaro, afirman que la maestra no violó estos protocolos.

Isaac cayó de su propia altura, se golpeó la cabeza como ocurre con cierta frecuencia en las escuelas con niños de esta edad. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar según los protocolos que se marcan. Y en este caso, la maestra se cercioró de que el niño no tuviera una lesión grave, ella nos refiere que solamente tenía una pequeña excoriación detrás de los oídos y que el niño aparentemente estaba bien”, dijo Raúl Iturralde Olvera, Coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica.

Ahora la familia de Isaac y sus abogados piden que este caso se investigue a fondo. El Asesor Jurídico Fabián García López, indica que "no es un accidente" y que "hay un responsable".

A pesar de las pocas esperanzas de los doctores, la madre señala que Isaac ha presentado importantes avances en su recuperación, como poder respirar por su cuenta.