Ninguna vacuna ha mostrado impedir la transmisión de Covid-19: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninguna vacuna ha mostrado tener efecto de inmunidad esterilizante, es decir, que evita la enfermedad y a la vez su transmisión, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El epidemiólogo detalló que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a que la persona no desarrolle virus, como en la mayoría de las vacunadas, no puede garantizarse que no propague el coronavirus.

Desafortunadamente, ninguna de las vacunas, hasta el momento, conocidas, Astra, Pfizer, Janssen, CanSino, Sinovac, Sputnik, tienen demostrada la capacidad de ser protectoras y causar inmunidad esterilizante", dijo López-Gatell.

Por ello es probable que alguien que ya haya sido vacunado, pueda infectarse y contagiar a otros.

No obstante, detalla que entre personas con coronavirus, una con síntomas y otra asintómatica, es más probable que la que presente síntomas propague mayormente Covid-19.

Esto debido a que síntomas como la tos, expulse particulas en sus gotas de saliva, que podrían propagar el coronavirus.