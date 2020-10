Ninguna ciudad es dominada por el crimen como sí ocurrió en el pasado: Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfonso Durazo comentó en entrevista con el diario La Jornada que ninguna zona del País, como sí ocurrió en el pasado, está dominada por el crimen organizado.

De igual manera el secretario de Seguridad Pública indicó que no hay grupo delictivo que pueda retar al Estado, y agregó que la actual estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha fallado.

Durazo afirmó que había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen, pero que esto ya se acabó.

“Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín "El Chapo Guzmán"– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, dijo.

Agregó:

"Todo el territorio nacional. Ya no hay absolutamente ninguna área del dominio de algún grupo criminal, y la política social ha sido un complemento fundamental de los resultados en materia de seguridad. Desde el principio dijimos que dejábamos atrás como único recurso el uso de la fuerza, porque no es el primer componente para resolver la inseguridad, es uno más".

Asimismo añadió que todavía no se puede cantar victoria, peo, argumentó, sí hay un debilitamiento de los cárteles de la droga en nuestro País.

Por último, Durazo reveló que los grupos que actúan con mayor fuerza actualmente son los cárteles Jalisco Nueva generación (CJNG), el de Sinaloa y el del Noroeste (Zetas vieja escuela).