Niña raptada y asesinada en Temixco estaba bajo el cuidado de su hermano de 8 años

CUERNAVACA, Mor.- La niña de cinco años encontrada sin vida el viernes pasado en un paraje del municipio de Temixco, a un costado de la autopista México-Acapulco, estaba bajo el cuidado de su hermano de ocho años cuando fue raptada por uno o dos personas, mientras los padres trabajaban vendiendo rosas.



El cadáver de la menor fue encontrado alrededor de las 16:40 horas en un campo de la colonia Santa Cruz del municipio de Temixco, sur de Morelos; el cuerpo sin vida estaba desnudo y carcomido por la fauna.

El caso fue llevado a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y ahí se reunieron los elementos ministeriales y de investigación para presentar ante el juez correspondiente a por lo menos una persona en calidad de presunta responsable.



En conferencia colectiva el Comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, denunció que personas de "malos pensamientos" aprovecharon que los padres de los menores estaban fuera de su domicilio para raptar a la pequeña; mientras que a su hermano de 8 años fue llevado al Sistema DIF Morelos.



El vicealmirante Ortiz comentó que la madre de los niños enfrenta cargos por omisión y cuestionó que siga la causa en libertad.



No por las condiciones en las que vivía la señora tenía que dejar solos a sus hijos. No puede ser que la gente abuse, sabían que sus padres no estaban en casa porque se dedicaba a vender flores en la carretera y los dejaban solos", acusó el comisionado de Seguridad, pero nunca mencionó al padre de familia y tampoco precisó si hay cargos contra el mismo.