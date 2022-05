Niña fue dada de alta tras pasar 8 años internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

SINALOA.- María René es una niña que llegó al Hospital Pediátrico de Sinaloa a los 8 meses de nacida debido a una intoxicación con monóxido de carbono. El día de hoy, tras 8 años con 3 meses y 4 días internada, fue dada de alta.

Mientras el personal médico realizaba la salida de María de René, familiares y conocidos iban detrás gritando “¡sí se pudo!”. La madre agradeció al personal y al director del hospital, así como a todas las personas que los apoyaron.

Me siento muy emocionada, tuve que esperar más de 8 años para poder salir con ella. A pesar de que llegué con dos, solo me voy con una, pero me voy muy contenta porque al fin se pudo. Ella se va con los mismos cuidados, pero yo aprendí a hacerle todo para que esto llegara.