Niña de 6 años recibe balazo en la garganta durante asalto

CIUDAD DE MÉXICO.- Una niña de 6 años de edad, que viajaba en compañía de su madre en una unidad de la Ruta 13 de Junio, recibió un balazo en la garganta la noche del domingo.



La pequeña, identificada como Alison, es reportada como grave, pero estable, informó el alcalde de Coacalco, Darwin Eslava.



La camioneta Nissan, tipo Urvan, con número económico 145, circulaba sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de Tultitlán, y a la altura del fraccionamiento Villas de San José, un sujeto subió al vehículo.

Cuando la unidad avanzó, el presunto asaltante sacó una pistola que llevaba escondida y amagó a los pasajeros que iban a bordo para que les entregara sus objetos de valor. Para evitar que les hiciera daño, los usuarios acataron la orden.Luego de que había consumado el atraco, el hombre ordenó al operador que se detuviera para que pudiera bajar. Antes de hacerlo, accionó su arma y una de las balas alcanzó a la menor, quien estaba sentada al lado de su madre, identificada como Luisa “N”, de 38 años de edad.Al darse cuenta que la niña estaba lesionada, el chofer aceleró la marcha para tratar de llevarla a algún hospital para que la atendieran.Según los testigos, los hechos ocurrieron a 300 metros de distancia de donde se encuentran instalaciones de Seguridad Pública de Tultitlán, pero las autoridades no se percataron de lo que ocurrió.En territorio de Coacalco, el conductor de la unidad de transporte encontró a una ambulancia y pidió ayuda a los paramédicos que estaban a bordo.La pequeña recibió los primeros auxilios y en esa ambulancia fue trasladada al Hospital General de Zona número 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en este municipio mexiquense.En ese sitio, médicos se dieron cuenta que la bala que hirió a Alison se encontraba en su garganta.Durante la mañana del lunes, los familiares de la niña decidieron trasladarla a un hospital de la Ciudad de México porque no son derechohabitantes del IMSS.

"Ella (la niña) se encuentra en un hospital infantil de la Ciudad de México, la trasladaron de aquí de la Clínica 98, al parecer no era una atención adecuada, según lo que nos comenta la familia, la trasladaron a la Ciudad de México", comentó el edil coacalquense.Se espera que en el transcurso de las próximas horas, la menor sea intervenida quirúrgicamente para que especialistas le extraigan la bala.Alison acude a una primaria ubicada en Coacalco, donde reside con su familia, y la noche del asalto se dirigía a su casa con su mamá.El operador de la unidad de transporte fue conducido ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración.Hasta ahora no se ha informado de la detención del presunto responsable de los hechos, pues la camioneta de transporte público no cuenta con videocámara de seguridad para poderlo identificar, según los testigos.El ayuntamiento de Coacalco se puso en contacto con la familia para ofrecerles ayuda.