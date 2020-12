Niña Yaz que pidió a médicos que la dejaran morir tras sufrir abusos, fallece

PUEBLA.-Yaz, la niña de siete años que fue severamente agredida en Puebla y que pedía dejarla morir, falleció.

De acuerdo a la Fiscalía General de Puebla la menor peridó la vida luego de cuatro meses de permanecer en terapia intensiva.

El pasado 21 de agosto, una vecina logró rescatar a Yaz de la casa de su abuela paterna y la llevó al hospital, donde médicos la recibieron con un pulmón colapsado, hemorragia interna, golpes y signos de violación.

Mejor quiero morirme, ya no me curen. No quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando”, dijo la menor a sus doctores.