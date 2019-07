Niegan suspender aseguramiento de edificio Caja Libertad de Collado

CIUDAD DE MÉXICO.-Una jueza federal negó suspender en forma definitiva cualquier posible aseguramiento del edificio sede de la Caja Libertad Servicios Financieros, del abogado Juan Collado Mocelo.



María Dolores Núñez Solorio, jueza cuarta de Distrito en Amparo Penal, negó la suspensión definitiva contra la ejecución de esa medida precautoria, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La impartidora de justicia publicó ayer el acuerdo, sin embargo, no especifica si la negativa de suspensión responde a que al FGR le reportó que no existe tal aseguramiento o, en su defecto, se trata ya de un hecho consumado, escenarios en los que no aplicaría la protección judicial.



La semana pasada la misma juzgadora había otorgado a Collado una suspensión provisional que prohibía rematar o transmitir la propiedad del edificio ubicado en Querétaro.

Sin embargo, en esa ocasión advirtió que no suspendería la ejecución de una eventual orden de careo, ya que "se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público".



Ayer lunes, ya con la certeza sobre la existencia o no del aseguramiento, negó la suspensión definitiva.



Collado está preso en el Reclusorio Norte, sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de la supuesta compra simulada del edificio de Caja Libertad en la capital queretana.



La FGR presume que el 10 de abril de 2015, el abogado recibió 24 millones de pesos de la inmobiliaria que simuló venderle a esa institución el inmueble que ya ocupaba.