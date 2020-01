Niegan fraccionamiento en La Huasteca

MONTERREY, NL.- Ejidatarios aseguraron ayer que el desmonte en una zona del Cañón de Ballesteros, en La Huasteca, obedece a una repartición de terrenos entre ellos, en donde planean construcciones unifamiliares.



No se proyecta un desarrollo o fraccionamiento ni la venta de lotes, afirmaron.



El desmonte lo hicieron desde el 2017, agregaron, sobre caminos inscritos en el Registro Agrario Nacional, pero sin un permiso.



Dijeron que el área desmontada pertenece a una reserva de crecimiento para asentamiento humano del Ejido El Potrero, donde se repartieron alrededor de 60 terrenos o solares, de mil metros cuadrados cada uno, en promedio.



Como vocero de los ejidatarios, Juan Rangel detalló que el ejido tiene 104 hectáreas para asentamiento humano, de las que aproximadamente la mitad ya están pobladas, y hay 56 hectáreas como reserva de crecimiento.



Realmente nosotros no vimos nunca que fuera a haber un problema como el que se derivó", expresó.



"Mira, no nos gusta echar mentiras, muy probablemente sí vayan a fincar algunos ejidatarios o hijos de ejidatarios para vivir, una casa unifamiliar... No hay corporativos, no hay restaurantes, no hay hoteles".



Descartó que el desmonte tenga relación con el proyecto Valle de Reyes, ubicado en otra zona del Cañón de Ballesteros.



El 10 de diciembre, Grupo REFORMA publicó que la zona del Cañón de Ballesteros en El Potrero luce con desmonte y trazado de caminos, según una denuncia de la asociación Reforestación Extrema.