Niegan a mujer trans uso de regaderas en gimnasio

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Malagón, una mujer transexual, compartió en una publicación en Facebook haber sido víctima de discriminación por parte de un gimnasio, luego de que se le negara el acceso a las regaderas para mujeres.

“Se me negó el acceso al vestidor de mujeres, esto fue por parte de la gerente de la unidad, y ella mencionó que su jefe le ordenó que no podía entrar al vestidor, me pidió una identificación para comprobar que fuera ya mujer, y al decirle que no, me dijo que lo único que me podía ayudar era dándome el vestidor de discapacitados”, señaló Malagón.

Además, la mujer comentó que el pasado 3 de agosto recibió comentarios denigrantes por miembros del gimnasio mientras utilizaba el vestidor de caballeros. Tras reportar el caso, Malagón señaló que la administración no actuó con als medidas necesarias para defender sus derechos.

Tengo más de dos meses que llevo mi transición a mujer, así que antes de iniciar el procedimiento, pues me dirigía a las regaderas de caballeros, pero ya no es así, necesitaba un lugar en donde me sintiera a gusto por mi identidad de género”, argumentó.

Ophelia Pastrana, activista tras extendió su apoyo al proporcionarle los contactos de los directivos de marketing de dicha cadena, sin embargo, estos solo pidieron una disculpa telefónica.

Malagón afirmó haber presentado una denuncia ante el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) y aseguró que seguirá asistiendo al mismo gimnasio "porque nadie tiene el derecho de decirme qué es lo que tengo que hacer, tienen que respetar lo que soy, tengo el derecho de ser libre y disfrutar de mi identidad de género”.

Con información de Milenio